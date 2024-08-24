 Дешевле супермаркета: в Краснодаре открылись ярмарки выходного дня

Дешевле супермаркета: в Краснодаре открылись ярмарки выходного дняВ субботу по пяти адресам на торговых площадках Краснодара будут представлены различные овощи: ароматные помидоры и огурцы, капуста разных видов, кабачки, баклажаны, молодая картошка и лук.