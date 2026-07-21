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«Культурный обмен» по-грузински: сломать девушке нос за русскую речь и стать национальным героем

«Культурный обмен» по-грузински: сломать девушке нос за русскую речь и стать национальным героем

Несколько дней назад в отеле Agarani Estate в Грузии произошёл инцидент, который в очередной раз обнажил изнанку так называемого «гостеприимства» этой страны.

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Комментарии
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Михаил Кравец
Ну раз он имеет гражданство РФ, когда нибудь он приедет в Россию вот здесь и спросить с него по полной... Но так не будет, когда власть гнилая...
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