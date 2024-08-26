Бывшему главе Усть-Кута дали 4 года условно по нескольким статьям

В Иркутской области вынесен приговор бывшему главе города Усть-Кут. Он признан виновным в совершении преступлений по нескольким статьям: превышение должностных полномочий, получение взятки в особо крупном размере, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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