Многие задаются вопросом, почему Покровская операция ВС РФ идёт не так быстро по сравнению с молниеносным рывком российской армии из Авдеевки.
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Многие задаются вопросом, почему Покровская операция ВС РФ идёт не так быстро по сравнению с молниеносным рывком российской армии из Авдеевки.
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