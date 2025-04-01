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Царьград

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MLS ограничивает действия охранника Месси: 16 попыток проникновения фанатов

MLS ограничивает действия охранника Месси: 16 попыток проникновения фанатов

Лига MLS запретила телохранителю Лионеля Месси, Яссину Чеуко, выбегать на поле во время матчей из-за множества попыток проникновения фанатов.

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