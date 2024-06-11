Темная триада: худшие психологические расстройства личности

Темная, или еще называют — черная триада личности, обозначает группу черт характера человека. Цветовое определение указывает на злонамеренность подобных качеств по отношению к окружающим, однако поведение такого индивида чаще всего укладывается в рамки нормы.
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