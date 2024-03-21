Сколько избирательных участков могут открыть в США на выборах президента Молдовы

В Соединенных Штатах Америки проживает около 90 000 молдаван. На предыдущих выборах на американской территории было открыто 12 избирательных участков, а на президентских выборах осенью должны быть внесены коррективы, заявил посол Молдовы Виорел Урсу в ходе передачи Realitatea te privește на телеканале RLIVE TV.