«Становятся единицы»: Песков об олимпийских шансах дочери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что его дочь Надежда, выступающая в танцах на льду, сможет выиграть Олимпийские игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Гордон прошлась к...
- ЛЛ Лерчек плакала от...
- ЛЛ Лерчек простили н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым