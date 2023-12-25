Штормовая погода со снегопадами и метелями накроет Алтай в последнюю неделю 2023 года

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий Мокрый снег небольшой и умеренной интенсивности, а также порывистый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в большинстве дней последней недели 2023 года.
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