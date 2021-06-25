В реки Кузбасса выпустили около 200 тысяч мальков

В юбилейный год в реки Кузбасса предприятия Холдинга СДС выпустили 175 тысяч мальков хариуса. Мероприятие по искусственному воспроизводству популяции организовал кемеровский «Азот» совместно с ХК «СДС-Уголь».
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