«Мост за 23 миллиона»: как халатность обернулась трагедией в Нерчинском районе

Трагедия на подвесном мосту в Нерчинском районе выявила системные проблемы. Сильный порыв ветра 7 апреля сбросил с моста женщину и ребёнка, переходивших переправу из Приискового в Михайловку, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.
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