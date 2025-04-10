«Мост за 23 миллиона»: как халатность обернулась трагедией в Нерчинском районе

Трагедия на подвесном мосту в Нерчинском районе выявила системные проблемы. Сильный порыв ветра 7 апреля сбросил с моста женщину и ребёнка, переходивших переправу из Приискового в Михайловку, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.