Участники СВО смогут получить больше видов господдержки дистанционно

Информационную систему фонда «Защитники Отечества» включат в инфраструктуру электронного Правительства (ИЭП) — предполагается, что в дальнейшем это позволит участникам военной спецоперации обращаться за положенной им поддержкой дистанционно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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