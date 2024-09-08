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Парламентская газета

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Участники СВО смогут получить больше видов господдержки дистанционно

Участники СВО смогут получить больше видов господдержки дистанционно

Информационную систему фонда «Защитники Отечества» включат в инфраструктуру электронного Правительства (ИЭП) — предполагается, что в дальнейшем это позволит участникам военной спецоперации обращаться за положенной им поддержкой дистанционно.

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