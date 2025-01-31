Желание хозяина магазинов в Троицке сэкономить на электричестве привело четверых человек на скамью подсудимых

Четверо жителей Челябинской области предстанут перед судом за совершение коррупционных преступлений. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовных дел в отношении южноуральского бизнесмена, обвиняемого в покушении на коммерческий подкуп за заведомо незаконное бездействие в крупном размере, бывшего сотрудника коммерческой организации по поставке электрической энергии потребителям, обвиняемого в мошенничестве, а также двоих жителей Троицка, обвиняемых в посредничестве в коммерческом подкупе.