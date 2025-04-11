«К 2030-му экономике РФ будет не хватать 4 млн человек»: как выбрать профессию будущего?

У выпускников школ приближаются итоговые экзамены. Как выбрать будущую профессию? Кто востребован на рынке труда сейчас и будет востребован через пять лет? Какие специалисты окажутся самыми дорогими? Чей труд заменят роботы? Какие профессиональные навыки стоит прокачать? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили эксперты рынка труда.