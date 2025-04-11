НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Корякин
    "Раис"- это что? В Конституции РФ есть такое слово?Сергей Миронов со...
  • Михаил Е
    А какой из местных языков обязательным к преподаванию будет? Таджикский, фарси, пушту?В России разработ...
  • Владимир Соловьев
    Поэт Муса Джалиль был замучен гитлеровцами в концлагере. До конца своих дней он писал стихи.Представители Тат...

«К 2030-му экономике РФ будет не хватать 4 млн человек»: как выбрать профессию будущего?

«К 2030-му экономике РФ будет не хватать 4 млн человек»: как выбрать профессию будущего?

У выпускников школ приближаются итоговые экзамены. Как выбрать будущую профессию? Кто востребован на рынке труда сейчас и будет востребован через пять лет? Какие специалисты окажутся самыми дорогими? Чей труд заменят роботы? Какие профессиональные навыки стоит прокачать? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили эксперты рынка труда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх