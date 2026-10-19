📹❗️Инцидент с повреждением истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Саудовской Аравии в воздушном пространстве Йемена вновь акцентирует внимание на эволюции средств ПВО, используемых подразделениями «Ансар Аллах».
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