Для вывода многодетных из бедности требуется 280 млрд рублей в год

Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств необходимо минимум 280 млрд рублей в год, сказано в статье старшего научного сотрудника Института экономики РАН Елены Гришиной, опубликованной в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина.
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