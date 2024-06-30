Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: BMW представила первый M5 с гибридной силовой установкой, Bentley Continental GT сменил поколение и стал гибридом, Volkswagen обновил свой самый мощный Golf, Aston Martin представил суперкар Valiant, а Volkswagen Jetta представлен в версии для 2025 модельного года.