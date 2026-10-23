Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «270 на 270», сообщает Минобороны РФ. В ходе обмена 270 российских военнослужащих возвращены из украинского плена.
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