На данный момент число записавшихся добровольцев составляет 3.468.794 человек. источникТРИ. С ПОЛОВИНОЙ.
Иран открыл веб-сайт, на котором набирают добровольцев для войны с сионистским режимом
Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Не надо таких выводов, в России достаточно разных национальностей, только не к нам, даже наёмники в Украине из Израиля против нас воевали. В США их больше всего любят.
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5 час.
Эдуард Николаев
пусть там и остаются , эти мрази в России не нужны, они и так столько горя перенесли Русскому народу , кровососы , одно место есть у них ЕАО в России , второе урановые рудник
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5 час.
Владимир Назанский
У Израиля есть атомное оружие
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3 час.
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