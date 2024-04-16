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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Лиходей: «Возможно, у Пистиолиса система Итудиса, вместе с которым он долго работал»

Место уволенного Эмила Райковича занял Андреас Пистиолис, который ранее работал в ЦСКА ассистентом Димитриса Итудиса.

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