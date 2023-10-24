Росреестр 24 октября проведёт "горячую линию" по вопросам уточнения категории земельных участков

Сегодня управлении Росреестра по Тамбовской области проведет "горячую линию" по вопросам, связанным с уточнением категории земельных участков, правилами их использования и профилактикой нарушений требований земельного законодательства.
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