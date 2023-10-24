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Росреестр 24 октября проведёт "горячую линию" по вопросам уточнения категории земельных участков

Росреестр 24 октября проведёт "горячую линию" по вопросам уточнения категории земельных участков

Сегодня управлении Росреестра по Тамбовской области проведет "горячую линию" по вопросам, связанным с уточнением категории земельных участков, правилами их использования и профилактикой нарушений требований земельного законодательства.

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