Мужчина утонул на необорудованном пляже после употребления алкоголя

На необорудованном берегу реки Уса в Сызранском районе утонул 36-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться, несмотря на предупреждения о потенциальной опасности.
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