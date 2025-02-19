Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 698 подписчиков

«Выбора у меня не было»: почему Любовь Толкалина рассорилась с близкими

«Выбора у меня не было»: почему Любовь Толкалина рассорилась с близкими

Любовь Толкалина рассказала о серьезных ссорах с близкими людьми. Из-за чего с некоторыми из них актриса разорвала отношения? Часто ли 47-летняя звезда бывает в родных краях? Почему в детстве ей запрещали читать книги? Как Толкалина реагирует на негативные комментарии в интернете? И где отдыхает от съемок и спектаклей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх