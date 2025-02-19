«Выбора у меня не было»: почему Любовь Толкалина рассорилась с близкими

Любовь Толкалина рассказала о серьезных ссорах с близкими людьми. Из-за чего с некоторыми из них актриса разорвала отношения? Часто ли 47-летняя звезда бывает в родных краях? Почему в детстве ей запрещали читать книги? Как Толкалина реагирует на негативные комментарии в интернете? И где отдыхает от съемок и спектаклей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».