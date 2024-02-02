«Посыл ясен»: Макрон сделал громкое заявление о России и Украине

Россия не может рассчитывать на то, что страны Евросоюза устанут от Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя одобрение программы поддержки киевского режима на 50 миллиардов евро.
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