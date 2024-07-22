Аммиачная селитра для повышения урожайности моркови: от научных открытий до практических рекомендаций Ольга ВайленкоВ условиях современного сельского хозяйства вопросы повышения урожайности и улучшения качества продукции становятся все более актуальными.
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