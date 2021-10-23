Газета Труд

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Тимошенко потребовала показать украинцам европейский газ

Тимошенко потребовала показать украинцам европейский газ

Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что нынешняя власть Украины нагло врет населению, когда утверждает, что страна добилась энергетической независимости от России и получает голубое сырье из европейских стран.

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