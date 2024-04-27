График выплаты пенсий в мае: Важная информация о дате и размере доплаты Ирэн ОрлонскаяВ начале мая начисление пенсий будет происходить по измененному графику, поэтому важно учесть несколько нюансов, чтобы получить деньги вовремя или даже раньше срока.