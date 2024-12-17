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ФСБ РФ: в Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего Киеву взорвать завод

ФСБ РФ: в Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего Киеву взорвать завод

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Нижегородской области задержали жителя региона, предложившего представителям украинских спецслужб устроить взрыв на одном из местных предприятий.

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