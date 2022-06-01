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Захарова: заявления представителей американской администрации по Украине нельзя принимать на веру

Захарова: заявления представителей американской администрации по Украине нельзя принимать на веру

Заявления представителей администрации США по Украине часто не соответствуют принимаемым  затем решениям, поэтому их следует перепроверять, заявила в среду в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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