Захарова: заявления представителей американской администрации по Украине нельзя принимать на веру

Заявления представителей администрации США по Украине часто не соответствуют принимаемым затем решениям, поэтому их следует перепроверять, заявила в среду в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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