Видео: как производят спутниковые терминалы Starlink 

Производство терминалов Starlink / © SpaceX По данным SpaceX, за прошлый год только завод в Бастропе выпускал по 70 000 комплектов терминалов для спутникового интернета в неделю, тогда как все предприятия SpaceX делали по 110 000 комплектов в неделю.
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