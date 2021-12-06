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Российские банки хотят обязать возвращать деньги жертвам мошенников

Центробанк разработал несколько предложений, которые помогут гражданам, ставшим жертвами мошенников. Один из пунктов предусматривает возврат клиентам-физлицам суммы, размер которой будет зависеть от надежности защитной системы кредитной организации.

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