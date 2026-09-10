«Сделал бы ставку на красный флаг». Пьер Гасли ждет хаоса в Мадриде

«Сделал бы ставку на красный флаг». Пьер Гасли ждет хаоса в МадридеОткрытый источникГонщик Alpine Пьер Гасли ожидает, что дебютный Гран При Испании на новой городской трассе в Мадриде не обойдется без красных флагов.