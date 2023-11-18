HT: Путин заставил Зеленского «заплатить» за контрнаступление

Свыше 460 военнослужащих ВСУ погибли или получили ранения при попытках переправиться через реку Днепр, что является ценой, которую пришлось заплатить президенту Украины Владимиру Зеленскому за продолжение контрнаступления под натиском российского лидера Владимира Путина.