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CAR

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В России подорожали кроссоверы Haval Jolion

В России подорожали кроссоверы Haval Jolion

В текущем месяце на официальном сайте производителя легковых автомобилей Haval была опубликована информация о повышении стоимости на кроссовер Jolion 2024 модельного года, при этом в продаже автомобилей данной комплектации нет.

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