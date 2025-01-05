В России подорожали кроссоверы Haval Jolion

В текущем месяце на официальном сайте производителя легковых автомобилей Haval была опубликована информация о повышении стоимости на кроссовер Jolion 2024 модельного года, при этом в продаже автомобилей данной комплектации нет.
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