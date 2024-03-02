Военкор Руденко: увольнением комбригов Сырский свалил на них неудачи ВСУ

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский решил свалить все неудачи армии на командиров бригад, объявив о «вынужденных кадровых решениях», написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.
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