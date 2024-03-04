“Пой, Алла! Люблю”, – Филипп Киркоров удалил пост, посвященный Алле Пугачевой

Александр Свитайло

Что там может спеть 74-летняя бабушка? Тем более, что уже давно ее лечащие врачи говорили, что она петь уже давно не может, последнее время пела под "фанеру", а сейчас в эпоху ИИ совсем несложно сделать озвучку под любой голос. Ну и распиаривать её нам зачем? ...чем меньше упоминать ее в сети, тем незаметнее она будет. Пусть лучше семьей занимается.