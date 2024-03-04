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“Пой, Алла! Люблю”, – Филипп Киркоров удалил пост, посвященный Алле Пугачевой

“Пой, Алла! Люблю”, – Филипп Киркоров удалил пост, посвященный Алле Пугачевой

Услышав премьеру новой песни, Филипп Киркоров тут же признался в любви вновь запевшей Алле Пугачевой.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Что там может спеть 74-летняя бабушка? Тем более, что уже давно ее лечащие врачи говорили, что она петь уже давно не может, последнее время пела под &quot;фанеру&quot;, а сейчас в эпоху ИИ совсем несложно сделать озвучку под любой голос. Ну и распиаривать её нам зачем? ...чем меньше упоминать ее в сети, тем незаметнее она будет. Пусть лучше семьей занимается.
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14 час.
Неизвестно Неизвестно
Филипп струсил)))
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13 час.

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