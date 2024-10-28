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Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа» 

«Галатасарай» примет «Бешикташ» в 10-м туре турецкой Суперлиги. Чемпионат Турции 10-й тур Галатасарай – Бешикташ Дата проведения 28 октября, 20:00, «Тюрк Телеком Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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