Набиуллина: ЦБ работает над возвращением "замороженных" резервов

Банк России продолжает работать над возращением «замороженных» резервов в евро и долларах. К настоящему моменту удалось достичь переговорной позиции по этому вопросу, заявила во вторник, 18 апреля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.