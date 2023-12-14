Россия скоро лишит мировую переработку русской нефти и газа

Елена Острякова. Россия движется к отказу от экспортно-сырьевой экономики. Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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