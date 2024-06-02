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Экономист рассказал, как рассрочки на маркетплейсах портят кредитную историю

Экономист рассказал, как рассрочки на маркетплейсах портят кредитную историю

Они также увеличиваю долговую нагрузку на человека Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал о том, как рассрочки, которых на маркетплейсах становится все больше, влияют на кредитную историю человека.

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