Экономист рассказал, как рассрочки на маркетплейсах портят кредитную историю

Они также увеличиваю долговую нагрузку на человека Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал о том, как рассрочки, которых на маркетплейсах становится все больше, влияют на кредитную историю человека.
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