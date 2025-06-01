В Минобороны заявили об ударе комплекса «Искандер» по пункту управления дронами ВСУ

Пусковые установки дальнего действия находились в Чугуеве Харьковской области, уточнили в ведомстве. Там отметили, что в результате точечного ракетного удара уничтожены шесть систем для запуска БПЛА, восемь единиц автотехники и около 30 беспилотников-камикадзе, «которые были подготовлены к запуску».
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