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Царьград

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В Перми свободны 1761 место в детских садах

В Перми свободны 1761 место в детских садах

В дошкольных учреждениях Перми в настоящее время доступно 1761 место, в том числе в группах кратковременного пребывания «Вместе с мамой».

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