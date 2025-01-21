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Закон, порядок, государство

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Представитель ГУ МВД России по Ростовской области и общественник встретились с выпускниками юридического факультета Президентской академии

В стенах Южно-Российского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялась профориентационная встреча для выпускников юридического факультета.

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