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‼️🇺🇦🏴‍☠️Жуткие кадры работы ПВО в Киеве: украинец чудом успел отпрыгнуть за

‼️🇺🇦🏴‍☠️Жуткие кадры работы ПВО в Киеве: украинец чудом успел отпрыгнуть за мгновение до удара падающей "Герани" ▪️Мужчина успел убежать буквально за секунду до падения реактивного беспилотника "Герань", упавшего после сбития силами ПВО на территорию детсада в Киеве.

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