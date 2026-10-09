‼️🇺🇦🏴‍☠️Жуткие кадры работы ПВО в Киеве: украинец чудом успел отпрыгнуть за мгновение до удара падающей "Герани" ▪️Мужчина успел убежать буквально за секунду до падения реактивного беспилотника "Герань", упавшего после сбития силами ПВО на территорию детсада в Киеве.