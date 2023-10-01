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Зампред Совбеза РФ назвал легальными целями британских инструкторов ВСУ

Зампред Совбеза РФ назвал легальными целями британских инструкторов ВСУ

Перенос английских курсов подготовки украинских солдат на территорию Украины сделает британских инструкторов НАТО легальной целью для российских Вооруженных сил, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 октября в своем Telegram-канале.

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