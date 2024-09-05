Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки одной категории россиян

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Выплату на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока нужно поднять до миллиона рублей. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция доступна на .