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Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки одной категории россиян

Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки одной категории россиян

Выплату на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока нужно поднять до миллиона рублей. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция доступна на .

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