Поздравляем сотрудников радио с праздником!

Редакции ZAB.RU и ZAB.TV поздравляют сотрудников радио, коллективы «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро FM» и всех сопричастных c профессиональным праздником! Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио - день работников всех отраслей связи.