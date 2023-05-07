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Поздравляем сотрудников радио с праздником!

Поздравляем сотрудников радио с праздником!

Редакции ZAB.RU и ZAB.TV поздравляют сотрудников радио, коллективы «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро FM» и всех сопричастных c профессиональным праздником! Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио - день работников всех отраслей связи.

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