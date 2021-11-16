Двух мужчин, находившихся в международном розыске, задержали в Алматы

Двух подозреваемых нашли в Турксибском районе Алматы. На сайте Polisia.kz сообщается, что 13 ноября сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Кызылординской области совместно с Управлением криминальной полиции ДП Алматинской области в Алматы задержаны двое лиц, скрывавшиеся от следствия и находившиеся с августа месяца в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 293 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия), по части 3 статьи 24 и по пунктам 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений) УК РК.