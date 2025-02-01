Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    интересно , а какой был флаг у тех , кто сместил царя ???🤔Вот это поворот —...
  • Астон Мартин
    интересно , и как это Ленин армию разлагал , ни фактов , ни цифр не приводится ...и мало того в германии победила рев...Вот это поворот —...
  • Александр
    Сама скорее всего хохлушка(это не национальность) Заставить эту мразь выучить историю и попытаться понять кто такие х...Терпеть ненавижу ...

На что он надеялся?

На что он надеялся?

Помните, как в Швеции наводнённой эмигрантами  из мусульманских стран полиция охраняла проведение перфомансов, какого-то уникального индивидуума, который публично сжигал Коран?   Сегодня его дело, где обвиняемым был этот персонаж,  должен был рассматривать окружной суд Стокгольма, но заседание было отмечено из-за того, что «один из обвиняемых умер».

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