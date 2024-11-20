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AT: решением по ракетам ATACMS Байден вытащил Трампа из "украинской передряги"

AT: решением по ракетам ATACMS Байден вытащил Трампа из "украинской передряги"

Решением снять ограничения по использованию дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России Джо Байден вытащил Дональда Трампа из его "украинской передряги", поскольку теперь у избранного президента США есть оправдание, почему он не сможет выполнить обещание и завершить конфликт.

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